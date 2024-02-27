В Новосибирской области жители остались без прямой маршрутки до метро.
Без прямой маршрутки остались жители Барышево и поселка Двуречье. Теперь до Новосибирска им предстоит добираться только с пересадками, либо на электричке. Сами жители отмечают, что электрички курсируют с неудобными интервалами.
Как сообщает издание НГС, перевозчик отказался работать на маршруте. Он ссылается на нерентабельность перевозок и увольнение водителей.
В итоге минтранс объявил конкурс по обслуживанию маршрута, заявки принимаются до 21 марта. В ведомстве отметили, что от станции Барышево курсируют девять пар пригородных поездов.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске жители высотки пытаются снести гаражи. В Новосибирске сообщили о нападении на женщину на станции метро «Студенческая». В Новосибирске оставшаяся без жилья сирота обратилась к Александру Бастрыкину.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.