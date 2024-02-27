Местами гололедица, дожди и до +16°С ожидается во вторник в Беларуси

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, лишь по северо-западу местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северо-востоку на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный 4−9 м/с.