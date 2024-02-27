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Местами гололедица, дожди и до +16°С ожидается во вторник в Беларуси

В двух областях — Витебской и Могилевской — синоптики объявили на вторник желтый уровень опасности из-за гололедицы.
Сейчас в Олбани: 0 м/с 74% 755 мм рт. ст.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Во вторник по северо-востоку Беларуси на отдельных участках дорог ожидается гололедица, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, лишь по северо-западу местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северо-востоку на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный 4−9 м/с.

Дневная температура воздуха составит +5…+11°С, в западных и южных районах воздух прогреется до +12…+16°С.

В двух областях — Витебской и Могилевской — синоптики объявили на вторник желтый уровень опасности из-за гололедицы.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.