Какие петербургские мосты отметят юбилей в 2024 году?

Какие из городских переправ станут юбилярами?
9 апреля исполнится 130 лет Биржевому мосту через Малую Неву. Его построили в 1894 году, и тогда первая постоянная переправа между Васильевским островом и Петроградской стороной была деревянной.
30 сентября 145-летие отметит Литейный мост — вторая постоянная переправа через Неву. При его строительстве были применены передовые на тот момент инженерные решения, в том числе установлены фонари со «свечами Яблочкова». Это позволило Литейному стать первым в мире постоянным мостом с электрическим освещением.
Самый почтенный возраст — 285 лет — у Демидова моста через канал Грибоедова. Он был открыт в 1739 году и получил название Малый Саарский. Ненамного младше каменный Прачечный мост. Ему в этом году исполнится 255 лет. Переправа у Летнего сада знаменита тем, что её конструкция и архитектурный облик дошли до наших дней почти без изменений.
Также уникален Почтамтский цепной пешеходный мост через реку Мойку. Он отметит 200-летний юбилей 4 августа 2024 года. Это единственный в Петербурге висячий мост, сохранивший уникальную конструкцию первой четверти XIX века. Внешне сохранился до наших дней и Екатерингофский мост, соединяющий две части Рижского проспекта. В июне 2024 года переправе исполнится 110 лет.
Круглую дату отмечает первый и единственный в России алюминиевый цельносварной Коломенский мост через канал Грибоедова. Ему — 55 лет.