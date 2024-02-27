Какие петербургские мосты отметят юбилей в 2024 году?

Самый почтенный возраст — 285 лет — у Демидова моста через канал Грибоедова. Он был открыт в 1739 году и получил название Малый Саарский. Ненамного младше каменный Прачечный мост. Ему в этом году исполнится 255 лет. Переправа у Летнего сада знаменита тем, что её конструкция и архитектурный облик дошли до наших дней почти без изменений.