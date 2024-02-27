До конца зимы температура в Челябинской области будет скакать с ночных −22 до дневных +3 градусов

Итак, во вторник, 27 февраля, ожидается облачность с прояснениями и без существенных осадков, при этом на дорогах будет скользко. Днём воздух прогреется до −2…+3 (как и в среду, и в четверг), но в низинах будет чуть прохладнее, максимум −5. Ветер будет западной четверти, его порывы местами обещают достигать 10−12 метров в секунду. Ближайшие две ночи в горах и низинах будет холодать до −22, на остальной территории — до 9−14 градусов ниже ноля. Облаков будет мало, а осадков и вовсе не ожидается.