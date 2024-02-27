В Омскую область под конец зимы придет воздушная масса с Атлантики

По словам начальника учреждения Наталии Криворучко, до конца февраля на погоду в регионе будет влиять теплая воздушная масса с Атлантики, а средняя температура на несколько градусов превысит климатическую норму.
«Поступление теплой воздушной массы с Атлантики будет способствовать повышению температуры воздуха и ежедневному выпадению снега разной интенсивности, местами возможен мокрый снег. Предполагается, что среднесуточное значение температуры воздуха на 2−6° превысит климатическую норму», — отметила Наталия Криворучко.
Так, днем во вторник, 27 февраля 2024 года, в Омске ожидается −2…-4°. Температура воздуха в ночные часы 28 февраля предварительно составит −5…-10°, при прояснении до −15°, днем −1…-6°. В среду, 29 февраля, ночью −6…-11°, при прояснении до −16°, днем 0…-5°. На дорогах местами гололедица.
По многолетним наблюдениям, начиная с 1900 года, 26 февраля в Омске максимальная температура воздуха +8 градусов зафиксирована в 2016 году, минимальная в −39,7 °C зафиксирована в 1977 году.