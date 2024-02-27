В Омскую область под конец зимы придет воздушная масса с Атлантики

Так, днем во вторник, 27 февраля 2024 года, в Омске ожидается −2…-4°. Температура воздуха в ночные часы 28 февраля предварительно составит −5…-10°, при прояснении до −15°, днем −1…-6°. В среду, 29 февраля, ночью −6…-11°, при прояснении до −16°, днем 0…-5°. На дорогах местами гололедица.