В Новосибирской области средний размер автокредитов вырос на 30%

Относительно аналогичного периода прошлого года прирост составил 30,1%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Регион занял седьмое место среди 30 субъектов РФ по величине среднего автокредита.



Красноярский край расположился на 19-ом месте. В регионе прирост составил 19,4% (до 1,42 млн руб.). 15-ое место заняла Иркутская область, где средний размер автокредита вырос до 1,41 млн руб. (+14,8%). В Омской области, которая заняла 23-е место, этот показатель увеличился до 1,37 млн руб. (+27,1%). Кемеровская область находится на 26-ом месте. Средний размер автокредита в Кузбассе составил 1,34 млн руб. (+16%).



Самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах России зафиксирован в Москве (1,99 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,71 млн. руб.) и в Ханты-Мансийском АО (1,66 млн. руб).



«Увеличение среднего размера автокредита в 2023 году связано, прежде всего, с ростом цен на автомобили. При этом в последние месяцы средний чек автокредита стабилизировался на уровне около 1,5 миллионов руб., что во многом обусловлено насыщением спроса на новые авто, не реализованного в полной мере в 2022 году», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.