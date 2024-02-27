Более 3,5 тысячи семейных мероприятий провели зимой в Иркутской области

Например, семьи Иркутской области играли в семейный лазертаг и провели хоккейный матч «Отцы против детей» в честь Дня защитника Отечества. Особенно ярким семейным праздником стало театрализованное водное представление «Сказ о русских берегах», поставленное трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Марией Киселевой. Еще одним направлением, которым занимались семьи иркутян этой зимой, стала «Иркутская Компьютериада 2024», в рамках которого как дети, так и их родители осваивали новейшие цифровые технологии. В этом году в компьютериаде участвовали более 2,5 тысячи детей вместе с родителями. Многие жители Иркутской области всей семьей пробежали традиционную гонку «Лыжня России».