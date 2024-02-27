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Более 3,5 тысячи семейных мероприятий провели зимой в Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Хоккей и лазертаг, веселые старты — эту зиму семьи Иркутской области провели особенно активно. В рамках всероссийского семейного проекта «Всей семьей» во всех районах Иркутской области прошло более 3500 мероприятий.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В каждом из 42 районов Иркутской области проходило около 30 семейных мероприятий в месяц, в Иркутске — около 40.

Например, семьи Иркутской области играли в семейный лазертаг и провели хоккейный матч «Отцы против детей» в честь Дня защитника Отечества. Особенно ярким семейным праздником стало театрализованное водное представление «Сказ о русских берегах», поставленное трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Марией Киселевой. Еще одним направлением, которым занимались семьи иркутян этой зимой, стала «Иркутская Компьютериада 2024», в рамках которого как дети, так и их родители осваивали новейшие цифровые технологии. В этом году в компьютериаде участвовали более 2,5 тысячи детей вместе с родителями. Многие жители Иркутской области всей семьей пробежали традиционную гонку «Лыжня России».

Множество семей участвовало в семейной эстафете «Глазковская ракета». Например, Семья Виктора и Анастасии Сюсиных с дочерью Ксенией пришла на «Глазковскую ракету» в полном составе.

«Надо проводить время вместе. Это укрепляет семью. Сегодня хорошая погода, были на елке, потом пришли на корт, покатаемся на горках. Ребенком занимаемся постоянно, ходим в игровые комнаты. Семья — это очень важно», — признался Виктор Сюсин.

На март муниципальные образования Иркутской области также подготовили много праздничных семейных мероприятий. Например, в рамках масленичных гуляний пройдет театрализованное представление «Масленица у царя Додона» в Иркутском музее декабристов, фестиваль «Гуляй, Масленица!» в Архитектурно- этнографический музее «Тальцы».

Напомним, в рамках объявленного Президентом Владимиром Путиным Года Семьи реализуется всероссийский проект «Всей Семьей» — участники выполняют разные задания всей семьей — например, наряжают новогодние елки, занимаются спортом, лепят пельмени и выкладывают фотографии в социальные сети с хэштегом проекта #ВсейСемьей38.