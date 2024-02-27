Более 3,5 тысячи семейных мероприятий провели зимой в Иркутской области

В каждом из 42 районов Иркутской области проходило около 30 семейных мероприятий в месяц, в Иркутске — около 40.
Например, семьи Иркутской области играли в семейный лазертаг и провели хоккейный матч «Отцы против детей» в честь Дня защитника Отечества. Особенно ярким семейным праздником стало театрализованное водное представление «Сказ о русских берегах», поставленное трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Марией Киселевой. Еще одним направлением, которым занимались семьи иркутян этой зимой, стала «Иркутская Компьютериада 2024», в рамках которого как дети, так и их родители осваивали новейшие цифровые технологии. В этом году в компьютериаде участвовали более 2,5 тысячи детей вместе с родителями. Многие жители Иркутской области всей семьей пробежали традиционную гонку «Лыжня России».
«Надо проводить время вместе. Это укрепляет семью. Сегодня хорошая погода, были на елке, потом пришли на корт, покатаемся на горках. Ребенком занимаемся постоянно, ходим в игровые комнаты. Семья — это очень важно», — признался Виктор Сюсин.
На март муниципальные образования Иркутской области также подготовили много праздничных семейных мероприятий. Например, в рамках масленичных гуляний пройдет театрализованное представление «Масленица у царя Додона» в Иркутском музее декабристов, фестиваль «Гуляй, Масленица!» в Архитектурно- этнографический музее «Тальцы».
Напомним, в рамках объявленного Президентом Владимиром Путиным Года Семьи реализуется всероссийский проект «Всей Семьей» — участники выполняют разные задания всей семьей — например, наряжают новогодние елки, занимаются спортом, лепят пельмени и выкладывают фотографии в социальные сети с хэштегом проекта #ВсейСемьей38.