Между Лесосибирском и поселком Высокогорский запустят муниципальный автобус

С 1 марта автобус № 151 будет несколько раз в день курсировать между поселком Высокогорский и Лесосибирском. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Михаил Котюков, губернатор Красноярского края.
Маршрут будут субсидировать за счет регионального бюджета. Подрядчик уже определен.
— Коммерческий автобус, который был запущен после открытия Высокогорского моста, перестал ездить в поселок из-за небольшого пассажиропотока, и люди снова оказались отрезанными от материка. Считаю это недопустимым, — говорит Котюков.
Напомним, что строительство моста началось в 2020 году. На него было выделено около семи миллиардов рублей. Двухкилометровый мост соединил поселок Высокогорский с Лесосибирском. До того, как там появился мост, в районе Высокогорского летом ходил паром, а зимой работала ледовая переправа, других способов перебраться через Енисей не было.
Власти рассчитывают, что открытие моста способствует росту добычи золота и заготовок древесины в регионе.