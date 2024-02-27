Между Лесосибирском и поселком Высокогорский запустят муниципальный автобус

Напомним, что строительство моста началось в 2020 году. На него было выделено около семи миллиардов рублей. Двухкилометровый мост соединил поселок Высокогорский с Лесосибирском. До того, как там появился мост, в районе Высокогорского летом ходил паром, а зимой работала ледовая переправа, других способов перебраться через Енисей не было.