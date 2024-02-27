ХК «Сибирь» проиграла финальный матч сезона

Последний матч этого розыгрыша Кубка Гагарина новосибирцы проиграли казахстанскому «Барысу». Матч завершился футбольным счётом 1:0 в пользу хозяев площадки.
26 февраля прошёл последний матч сезона для ХК «Сибирь». С турнирной точки зрения данный матч ничего уже не решал для сибиряков, команда не вышла в плей-офф.
Победную и единственную шайбу на 27 минуте забросил нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков.
«Сибирь» завершает сезон на 10-ом месте «Восточной» конференции, набрав за сезон 67 очков.
«Игра была на высоких скоростях, очень хорошо играли, по самоотдаче вопросов нет. Парни молодцы — выложились на сто процентов, но выигрывает тот, кто забивает на один гол больше. Сегодня это были не мы», — сказал и.о. главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов.
Для возможности побороться за главный трофей лиги «Сибири» не хватило всего четырёх очков, на которые их оштрафовали ранее.