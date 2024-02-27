ХК «Сибирь» проиграла финальный матч сезона

«Игра была на высоких скоростях, очень хорошо играли, по самоотдаче вопросов нет. Парни молодцы — выложились на сто процентов, но выигрывает тот, кто забивает на один гол больше. Сегодня это были не мы», — сказал и.о. главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов.