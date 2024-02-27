Жителю Хабаровского края поставили диагноз «дивертикул Ценкера»

Заболевание нашли во время ФГДС, диагноз подтвердил рентген. Врачи иссекли его реконструктивно-пластическим компонентом. После операции три дня мужчина питался через зонд, затем его удалили. В больнице он провел шесть дней, а после его выписали домой.