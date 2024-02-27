Жителю Хабаровского края поставили диагноз «дивертикул Ценкера»

Врачи из Хабаровска периодически сталкиваются с серьезными и редкими заболеваниями. В этот раз в ЛОР-отделение больницы имени Сергеева поступил пациент с диагнозом «дивертикул Ценкера».
Это патология, которая развивается в глоточно-пищеводном переходе. На шее пациента появляется круглое мягкое образования, которое становится только больше во время приема пищи.
— Причиной такого явления является слишком слабая мышечная стенка пищевода. При проглатывании еда под давлением не только продвигается вниз, но и растягивает слабое место. Со временем там образовывается своеобразный мешок, в котором скапливается слизь, пища, воздух, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Пациент, мужчина 59 лет, рассказал, что ему тяжело глотать, у него сильная отрыжка, а также наблюдается заброс пищи в рот после еды.
Заболевание нашли во время ФГДС, диагноз подтвердил рентген. Врачи иссекли его реконструктивно-пластическим компонентом. После операции три дня мужчина питался через зонд, затем его удалили. В больнице он провел шесть дней, а после его выписали домой.