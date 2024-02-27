В Новосибирской области ликвидируют две свалки за 310 млн рублей

В 2024 году на ликвидацию свалок в Новосибирской области направят 310 млн рублей. Это позволит улучшить экологические условия для более 1,6 млн человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина.
Речь идет о свалках в Калининском районе Новосибирска и в Барабинске. Они не соответствуют правилам обращения с отходами. Обе свалки занимают 23,6 га. Средства пойдут на технические работы и рекультивацию свалок.
Напомним, в Новосибирской области в 2023 году закрыли 139 незаконных свалок.