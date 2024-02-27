В Новосибирской области ликвидируют две свалки за 310 млн рублей

В 2024 году на ликвидацию свалок в Новосибирской области направят 310 млн рублей. Это позволит улучшить экологические условия для более 1,6 млн человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина.