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После концерта SHAMAN омичей развезут по домам на автобусах

В четверг, 27 февраля, по окончании концерта певца SHAMAN будет организован развоз зрителей автобусам большого класса.
Источник: Om1.ru

Об этом сообщил омский Дептранс.

Транспорт поедет по специальным маршрутам:

  • № 501 — G-Drive Арена — ул. Бархатовой
  • № 505 — G-Drive Арена — пос. Ермак
  • № 508 — G-Drive Арена — микрорайон «Амурский-2»
  • № 510 — G-Drive Арена — пос. Чкаловский
  • № 513 — G-Drive Арена — ул. Гашека
  • № 514 — G-Drive Арена — микрорайон «Булатово»
  • № 516 — G-Drive Арена — ПО «Иртыш»
  • № 517 — G-Drive Арена — МСЧ-9
  • № 518 — G-Drive Арена — пос. Солнечный
  • № 519 — G-Drive Арена — микрорайон «Ясная Поляна»

Автобусы приедут на парковку Арены к 20:45. Отправление транспорта будет осуществляться в зависимость от фактического наполнения, а высадка пассажиров на остановках — по требованию. Оплата проезда будет производиться по городскому трафику.