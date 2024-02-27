После концерта SHAMAN омичей развезут по домам на автобусах

Об этом сообщил омский Дептранс.
Транспорт поедет по специальным маршрутам:
- № 501 — G-Drive Арена — ул. Бархатовой
- № 505 — G-Drive Арена — пос. Ермак
- № 508 — G-Drive Арена — микрорайон «Амурский-2»
- № 510 — G-Drive Арена — пос. Чкаловский
- № 513 — G-Drive Арена — ул. Гашека
- № 514 — G-Drive Арена — микрорайон «Булатово»
- № 516 — G-Drive Арена — ПО «Иртыш»
- № 517 — G-Drive Арена — МСЧ-9
- № 518 — G-Drive Арена — пос. Солнечный
- № 519 — G-Drive Арена — микрорайон «Ясная Поляна»
Автобусы приедут на парковку Арены к 20:45. Отправление транспорта будет осуществляться в зависимость от фактического наполнения, а высадка пассажиров на остановках — по требованию. Оплата проезда будет производиться по городскому трафику.