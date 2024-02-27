В Хабаровском крае резко вырос спрос на охотничьи билеты

Проверку знаний будет проводить орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим выдачу охотничьих билетов. Она будет проходить без взимания платы в форме тестирования. Тест будет содержать не менее 100 и не более 200 вопросов. Их содержание будет определяться самими регионами, при этом вопросы и ответы на них должны быть доступны для ознакомления в сети «Интернет».