В Хабаровском крае резко вырос спрос на охотничьи билеты

В Хабаровском крае отмечается повышенный спрос на охотничьи билеты. Желающих стать охотниками в регионе стало столько, что на портале Госуслуг очередь на подачу соответствующих заявлений расписана на месяц вперёд. Причины такого ажиотажа корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» объяснили в управлении охотничьего хозяйства регионального правительства.
— В следующем году вступает в силу федеральный закон, который вводит обязательное обучение и сдачу экзамена на знание охотминимума. Сейчас при получении охотничьего билета мы проводим с заявителем простое собеседование: знаком ли он с охотминимумом. Пока более строгие правила не вступили в силу, люди и пытаются получить документы по упрощённой схеме, — рассказал начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак.
Проверку знаний будет проводить орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим выдачу охотничьих билетов. Она будет проходить без взимания платы в форме тестирования. Тест будет содержать не менее 100 и не более 200 вопросов. Их содержание будет определяться самими регионами, при этом вопросы и ответы на них должны быть доступны для ознакомления в сети «Интернет».
СПРАВКА:
Подать заявление на получение охотничьего билета можно лично по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 92, второй этаж, кабинет 209.
График приёма заявлений: вторник, среда, четверг с 10−00 час. до 13−00 час.
При себе необходимо иметь:
две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении, размером 30×40 мм с чётким изображением лица, в гражданской одежде;
копию основного документа, удостоверяющего личность (страницы с фото и с регистрацией).
Охотничий билет выдаётся в течение пяти рабочих дней.
Также можно подать заявление на получение охотничьего билета единого федерального образца в ближайшем филиале МФЦ.
Дополнительную консультацию о выдаче охотничьего билета Вы можете получить по телефону:
Кроме того, информация о получении охотничьего билета размещена на сайте управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края во вкладке Деятельность/Получение охотничьего билета.