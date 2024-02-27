Технопарк планируют построить в районе Люблино

Технопарк будет возведен на средства инвестора в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. На участке размером 0,9 гектара расположатся несколько мебельных, строительных, бумажных и других производств. Трудоустроиться здесь смогут 260 человек, передает официальный сайт мэра Москвы.