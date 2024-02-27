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Технопарк планируют построить в районе Люблино

Промышленный технопарк площадью порядка 13,5 тысячи квадратных метров появится в районе Люблино. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.
Источник: Reuters

По ее словам, прилегающую к технопарку территорию на Ставропольской улице озеленят. Также здесь обустроят парковку и заезд для автомобилей.

— Внесены изменения в правила землепользования и застройки, необходимые для возведения промышленного технопарка в районе Люблино. Площадь нового производственного комплекса составит 13,5 тысячи квадратных метров, — рассказала глава комитета.

Технопарк будет возведен на средства инвестора в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. На участке размером 0,9 гектара расположатся несколько мебельных, строительных, бумажных и других производств. Трудоустроиться здесь смогут 260 человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

В прошлом году город предоставил свыше 65 гектаров земли для реализации 10 масштабных инвестиционных проектов в Новой Москве. Там появятся деловые центры, технопарк, современные производства, учреждения образования и другая недвижимость. Совокупная площадь объектов составит 570 тысяч квадратных метров.

строительство