Технопарк планируют построить в районе Люблино

По ее словам, прилегающую к технопарку территорию на Ставропольской улице озеленят. Также здесь обустроят парковку и заезд для автомобилей.
— Внесены изменения в правила землепользования и застройки, необходимые для возведения промышленного технопарка в районе Люблино. Площадь нового производственного комплекса составит 13,5 тысячи квадратных метров, — рассказала глава комитета.
Технопарк будет возведен на средства инвестора в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. На участке размером 0,9 гектара расположатся несколько мебельных, строительных, бумажных и других производств. Трудоустроиться здесь смогут 260 человек, передает официальный сайт мэра Москвы.
В прошлом году город предоставил свыше 65 гектаров земли для реализации 10 масштабных инвестиционных проектов в Новой Москве. Там появятся деловые центры, технопарк, современные производства, учреждения образования и другая недвижимость. Совокупная площадь объектов составит 570 тысяч квадратных метров.