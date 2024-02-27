Умер мэр Саянска Олег Боровский

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Скончался мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.
«Трагическая новость — скоропостижно скончался наш коллега, мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский. Это огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области. Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей. Многое сделал Олег Валерьевич и для наших бойцов. Ездил на передовую, вот буквально недавно отвозил ребятам очередную партию гуманитарного груза. А сегодня Олега Валерьевича не стало», — говорится в сообщении.
Кобзев также выразил соболезнования родным и близким Боровского.
В мае 2022 года управление Роспотребнадзора по Иркутской области вынесло Боровскому предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в связи с изданием главой города постановления, отменяющего ношение масок на территории муниципалитета. Согласно требованиям Роспотребнадзора, в Иркутской области для нераспространения новой коронавирусной инфекции был введен масочный режим. Мэр Саянска Олег Боровский подписал постановление, которое отменяет обязательное ношение медицинских масок на территории городского округа.