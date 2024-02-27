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В Приморье врачи спасли фигуристку из КНДР с приступом аппендицита

Фигуристка через посольство РФ в КНДР попросила передать благодарность нашим медикам.
Источник: Соцсети

На завершившихся зимних юношеских играх в Приморье помощь врачей понадобилась фигуристке Ри На Ён из КНДР. После короткой программы у нее был приступ аппендицита. Девушку срочно доставили из Уссурийска во Владивосток в Краевую детскую клиническую больницу № 1, где сделали операцию.

Как сообщает Telegram-канал посольства России в КНДР, На Ён просила передать благодарность врачам и медсестрам, а также всем, кто помог ей в трудной ситуации. Чувствует она себя сейчас хорошо.

Сама команда по зимним видам спорта, которая принимала участие в играх «Дети Приморья», 26 февраля вернулась в Пхеньян. На счету северокорейской сборной серебро в фигурном катании. Его в соревнованиях юношей завоевал Кванг Хён Пак. По возвращению в Пхеньян ребята признались, что они рассчитывали на гораздо более высокие результаты, однако соперники оказались сильнее.

Представителей зимних видов спорта в крае сменили волейболистки из КНДР. Во Владивосток прилетела молодежная команда «25 апреля». Этот клуб является ведущим в своей стране, его курирует Министерство обороны. По сути, это аналог российского ЦСКА.

Молодежная женская команда из КНДР проведет в Приморье сборы и несколько товарищеских матчей в трех городах края: Владивостоке, Лесозаводске и Уссурийске. По словам тренеров «25 апреля», такие сборы будут хорошим опытом для команды, позволят повысить мастерство.

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