Поломку электробуса «Минин» опровергли в Нижнем Новгороде

В министерстве транспорта региона опровергли поломку электробуса «Минин» в Нижнем Новгороде.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором электробус везут на эвакуаторе. Местные жители предположили, что он вышел из строя.
В нижегородском минтрансе опровергли поломку транспорта, пояснив, что электробус с помощью буксира перевозили из Ворсмы в троллейбусное депо для обкатки.
«В соответствии с технологическими требованиями доставка осуществляется с использованием буксира», — говорится в сообщении.
Напомним, первые электробусы начали курсировать в Нижнем Новгороде утром 19 февраля. Транспорт уже работает на маршрутах № 11 и № 22.
Всего в город до конца марта поступит 120 новых составов, пока что пришло 74. Электробусы выйдут на 11 маршрутов в Нижнем Новгороде.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что электробусы между площадью Минина и ЖК «Цветы» запустят с марта.