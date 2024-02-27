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Поломку электробуса «Минин» опровергли в Нижнем Новгороде

Электробус с помощью буксира перевозили из Ворсмы в троллейбусное депо для обкатки.
Источник: Нижегородская правда

В министерстве транспорта региона опровергли поломку электробуса «Минин» в Нижнем Новгороде.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором электробус везут на эвакуаторе. Местные жители предположили, что он вышел из строя.

В нижегородском минтрансе опровергли поломку транспорта, пояснив, что электробус с помощью буксира перевозили из Ворсмы в троллейбусное депо для обкатки.

«В соответствии с технологическими требованиями доставка осуществляется с использованием буксира», — говорится в сообщении.

Напомним, первые электробусы начали курсировать в Нижнем Новгороде утром 19 февраля. Транспорт уже работает на маршрутах № 11 и № 22.

Всего в город до конца марта поступит 120 новых составов, пока что пришло 74. Электробусы выйдут на 11 маршрутов в Нижнем Новгороде.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что электробусы между площадью Минина и ЖК «Цветы» запустят с марта.