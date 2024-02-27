Штрафовать за самовыгул питомцев будут в Хабаровском крае

— Владельцам животных необходимо помнить о том, что раз они взяли на себя заботы о содержании питомцев, то теперь на них накладываются определенные обязанности. Первое — это, конечно, забота о новом члене семьи. Второе — это принимать меры, чтобы не появилось нежелательное потомство, ведь оно может оказаться на улице. Сюда же входит медицинская сторона, ведь необходимо следить, чтобы хвостатый был здоров. И третье — чтобы собака не доставляла неудобства другим. Например, не выпускать ее на самовыгул, когда живешь в многоквартирном доме! К нам обращались соседи таких жителей, которые, будучи владельцами квартиры на седьмом этаже, выпускали собаку гулять, просто открывая дверь квартиры. Животное может облюбовать место на любом другом этаже, справить там же свои естественные потребности и напугать людей. Закон запрещает так делать, — пояснила Наталья Пылина.