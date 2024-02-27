Штрафовать за самовыгул питомцев будут в Хабаровском крае

Проблема большого количества собак остается в Хабаровском крае острой. И, почти наравне с бродячими животными, опасность представляют и те хвостатые, у которых есть владельцы. Некоторые жители региона предпочитают гулять со своим питомцем без поводка, а кто-то и вовсе отправляет собаку гулять в одиночестве. Теперь же таких хозяев будет ждать административный штраф, который еще и вырастет, если питомец кого-то укусит. Краевой закон вступил в силу уже в этом году.
В Хабаровском крае системно подходят к вопросу «собачьего вопроса» и начали с принятия закона об усилении контроля над повышением ответственности владельцев. Ранее уже проходили профилактические рейды, где сотрудники ведомств предупреждали владельцев об опасности такого выгула. Но они не дали результата, поэтому был принят новый закон об ответственности.
В интервью с «Губернией» Наталья Пылина, начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края, рассказала о новом краевом законе, который регламентирует то, как должны выгуливать домашних животных.
— Владельцам животных необходимо помнить о том, что раз они взяли на себя заботы о содержании питомцев, то теперь на них накладываются определенные обязанности. Первое — это, конечно, забота о новом члене семьи. Второе — это принимать меры, чтобы не появилось нежелательное потомство, ведь оно может оказаться на улице. Сюда же входит медицинская сторона, ведь необходимо следить, чтобы хвостатый был здоров. И третье — чтобы собака не доставляла неудобства другим. Например, не выпускать ее на самовыгул, когда живешь в многоквартирном доме! К нам обращались соседи таких жителей, которые, будучи владельцами квартиры на седьмом этаже, выпускали собаку гулять, просто открывая дверь квартиры. Животное может облюбовать место на любом другом этаже, справить там же свои естественные потребности и напугать людей. Закон запрещает так делать, — пояснила Наталья Пылина.
— Все животные, где бы их ни выгуливали, должны гулять на поводке. А в местах общественного пользования собака должна быть еще и в наморднике, а маленькая порода в переноске. Федеральными нормами предусмотрено, что намордник одевается только на хвостатых опасных пород, но в нашем законе это распространяется на всех собак. При этом рядом с людьми должен быть максимально короткий поводок, — сказала начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края.
Новый закон также распространяется на уборку естественных отходов за питомцами.
— За нарушения требований закона человеку могут назначить штраф от одной до трех тысяч рублей. Если домашняя собака кого-то укусила, то от трех до пяти тысяч рублей, если это не содержит признаков уголовного деяния, — пояснила Наталья Пылина.