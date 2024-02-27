Больше хабаровчан смогут бесплатно обучиться востребованным профессиям

В России расширяют программу бесплатного переобучения и дополнительного профобразования. Стало больше категорий граждан, кто может получить новую профессию без денежных затрат на обучение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Сейчас программой могут воспользоваться граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие мамы дошкольников, ветераны СВО, безработные, официально зарегистрированные в Центре занятости, работники предприятий, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории молодежи до 35 лет. — Теперь стать участниками программы могут люди с инвалидностью, граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы, а также люди, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. Это могут быть не только мать или отец ребёнка, но и любой другой родственник или опекун, — следует из сообщения правительства РФ. По словам главы правительства Михаила Мишустина в прошлом году обучение прошли больше 150 тысяч человек, в этом году на реализацию программы выделено свыше 6 млрд рублей.



— Заявку на участие в бесплатных образовательных программах можно подать на портале «Работа России». Для каждого региона там сформирован перечень специальностей, в которых есть потребность на местах, — сообщил Михаил Мишустин. После подачи заявки гражданину нужно будет пройти профориентацию в центре занятости, для подбора образовательной программу с учётом стартовых навыков и карьерных целей соискателя.



Напомним, что бесплатное обучение организуют Институт развития профессионального образования, который в Хабаровском крае работает через краевые колледжи и техникумы, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Томский государственный университет.



Затраты образовательных организаций возмещает государство.