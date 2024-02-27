В Хабаровске в мае откроется 4 спасательных пункта, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Традиционно пункты будут работать в районе базы отдыха «Дельфин», заводов «Амуркабель» и «Дальдизель», а также на набережной имени Невельского. Они начнут работу с 25 мая, сезон завершится 31 августа.
В настоящее время ведется набор спасателей для работы на наблюдательных пунктах, набрать штат планируется до 15 мая, после этого будет проведено обучение. Всего предстоит набрать 16 человек.
Отмечается, что спасателем может стать любой желающий старше 18 лет. Обязательное условие — умение плавать. За подробной информацией можно обращаться по телефону: 30−64−17.