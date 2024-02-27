Секретные убежища Гомеля: что скрывают городские подземелья

По данным МЧС, в Беларуси функционирует более пяти тысяч различных закрытых сооружений, которые можно использовать для укрытия населения. Как они устроены и каким образом белорусы узнают о секретной локации в случае опасности? Кому вход в них строго запрещен и по какому принципу эвакуируют гражданских в укрытия многоэтажек?
Корреспондент Sputnik Татьяна Федоренко спустилась в убежище одного из городских предприятий, включила фильтровентиляционную систему и нашла запасной выход.
Эхо шагов по бетонной лестнице, уходящей под землю на несколько метров, многотонная дверь, способная выдержать ударную волну, и закрывающийся герметичный тамбур-шлюз — теперь мы полностью изолированы от внешнего мира и можем находиться в безопасности до двух суток. Мобильный в убежище не работает, связь держим через радиоточку.
Деревянные двухъярусные нары сейчас используют под хозяйственные нужды — это законом не запрещено. На нижнем — несколько бутылок с водой. В случае чрезвычайной ситуации ее запасы пополнят. Если укрываться придется больше положенного нормативами времени, то есть резервные 2,5 тонны воды. Она находится в баках, размещенных в санузлах. Расход на одного человека — три литра в сутки.
«Мы находимся в убежище третьего класса защиты. Условия хоть и спартанские, но все необходимое для жизнедеятельности имеется, даже санузел. Главная задача — не комфорт, а сохранение жизни нескольким сотням человек, конкретно в этом помещении может укрыться до 300. А вообще, вместимость таких объектов по области — от 75 до 2,5 тысячи. Спать придется по очереди на нарах. Продукты в мирное время в убежище не хранятся, но в случае аварии продовольствие принесут из столовой предприятия в считанные часы».
Локация сооружений держится в секрете и даже их точное количество не разглашается, известно лишь, что их в Гомеле несколько десятков. В мирное время помещения используются для занятий по гражданской обороне и для обучения санитарных дружин.
Сукач объясняет, что плакаты с изображением ядерного взрыва здесь не для нагнетания паники: иллюстрации дают четкие рекомендации, что делать в случае применения оружия массового поражения, как правильно пользоваться респираторами и простейшими средствами индивидуальной защиты, как оказать первую медицинскую помощь и действовать при аварии на производстве.
В медицинской комнате есть 14 комплектов для сандружины. Просим показать, чем оснащены сумки.
«Маска защитная, перевязочный материал, бинты, резиновые перчатки для входа в очаг химического и бактериального заражения, щетка для смета радиоактивной пыли, установленные перечнем медикаменты, косынки и жгут», — перечисляет содержимое начальник штаба ГО объекта и добавляет, что задача сандружин — оказать первую помощь до приезда медиков.
В отдельной сумке — противогаз ГП-7, который применяют в зонах воздействия токсичных газов и радиоактивной пыли. В мирное время его используют для защиты людей, проживающих в очагах заражения, и на производстве, загрязненном вредными веществами.
Сукач объясняет, что рядом находятся стратегические объекты, и такие защитные сооружения нужны для их обслуживания на случай ЧС. Здесь не могут укрываться мирные граждане, убежище предусмотрено только для сотрудников предприятия на случай аварии, а еще сюда нельзя проводить и приносить домашних животных.
Правилами также запрещено применять источники освещения с открытым огнем (свечи, карбидные фонари), их использование возможно только по разрешению командира группы на короткое время и лишь в случае крайней необходимости — при проведении аварийных работ, оказании помощи пострадавшим. Но как быть, если в городе пропало электричество?
«Если произошло отключение электроэнергии от городской сети, то в убежище предусмотрено аварийное освещение через мощный автомобильный аккумулятор», — успокаивает Сукач.
Убежище может функционировать в автономном режиме двое суток — оно оборудовано всеми необходимыми инженерными системами. Например, тут есть помещение, позволяющее не только регулировать вентиляцию, но и очищать воздух. Переплетение толстых труб — это система подачи воздуха.
«В режиме чистого воздуха агрегат работает без фильтрации и запускается вручную, если же произошло заражение радиоактивными веществами или химическими, то клапан подачи чистого воздуха закрывается и открывается другой, через который воздух очищается фильтрами».
Открываем клапан для обеспечения притока воздуха в сооружение по режиму «Чистой вентиляции», запускаем электроручной вентилятор — система начинает работать за считанные секунды.
Все инженерные сооружения в убежище окрашены в соответствующие цвета: зеленый — водоснабжение, коричневый — теплоснабжение, белый — воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды, желтый — воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции, красный — регенерации и системы пожаротушения, голубой — рециркуляции, черный — электропроводка, в серый окрашены двери, ставни, ворота. Все сделано для удобства и оперативности принятия мер.
В убежищах вместимостью менее 600 человек предусмотрен аварийный выход в виде вертикальной шахты с защитным оголовком. Здесь такой скрыт в тамбуре вентиляционной камеры и защищен двумя железными ставнями, сразу за ними вверх идет многометровая лестница. После подъема нужно выбить решетку и выбираться. Запасной выход предусмотрен на случай, если завалило осколками или строительным мусором основной, через который люди попадают в укрытие.
«Конечно, ни о какой угрозе речь не идет, показали, как устроено убежище, чтобы граждане знали, что эти сооружения проверяются сотрудниками МЧС, находятся в надлежащем состоянии и готовы принять укрываемых на случай ЧС».
К разговору присоединился главный специалист Гомельского областного управления МЧС Александр Руденко. Он подтвердил, что на территории области состояние и готовность объектов гражданской обороны, к которым относятся убежища, противорадиационные и защитные укрытия, сотрудники МЧС проверяют комплексно раз в три года, они же ведут учет таких сооружений. Убежище предусмотрено для укрытия смены, продолжающей работать в военное время или в случае аварии на производстве. К защитным относятся инженерные сооружения и объекты, предназначенные для укрытия людей, техники, а также имущества от опасности, в том числе современных средств поражения. Проще говоря, населению можно укрыться в подвалах многоэтажек, обозначенных специальными табличками, однако их локация не разглашается.
По словам Руденко, в случае возникновения ЧС и непредвиденных ситуаций предусмотрено оповещение населения специальным сигналом «Внимание всем!», который сопровождается сиренами, гудками с последующей информацией о сложившейся ситуации и порядке действий. Будет дублироваться она и посредством теле- и радиоэфиров, а также придет sms-оповещение с указанием мест укрытий и планом действий по эвакуации. Для граждан предусмотрены укрытия, находящиеся в городской черте.
«Эвакуация производится в радиусе 500 метров до места укрытия. Теоретически все, кто живут поблизости, смогут воспользоваться им. Учитывается даже плотность застройки. В таких сооружениях можно разместить до 150 человек. Противорадиационное укрытие для гражданских защищено герметичной толстой железной дверью, есть фильтрационное оборудование», — рассказал Руденко.
Находиться в таких специальных защитных сооружениях по нормативам можно не более 12 часов. В Гомеле их более 40, они находятся на балансе коммунальных служб и расположены в жилой застройке.