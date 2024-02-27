Секретные убежища Гомеля: что скрывают городские подземелья

«Мы находимся в убежище третьего класса защиты. Условия хоть и спартанские, но все необходимое для жизнедеятельности имеется, даже санузел. Главная задача — не комфорт, а сохранение жизни нескольким сотням человек, конкретно в этом помещении может укрыться до 300. А вообще, вместимость таких объектов по области — от 75 до 2,5 тысячи. Спать придется по очереди на нарах. Продукты в мирное время в убежище не хранятся, но в случае аварии продовольствие принесут из столовой предприятия в считанные часы».