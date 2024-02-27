Для пересечения российско-китайской границы в Приморье могут ввести электронную очередь

Глава Корпорации развития Приморского края Заирбек Юсупов на встрече с мэром Суйфэньхэ Ван Лэй предложил вариант решения проблемы ограниченной пропускной способности пункта пропуска «Пограничный», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального правительства.
Представители российской делегации рассказали иностранным коллегам о проекте единой международной электронной очереди. По словам специалистов корпорации, она позволит решить вопрос длинных очередей на границе, где скапливаются и туристические автобусы, и грузовые машины.
«Мы видим решение проблемы в четкой синхронизации работы ведомств обеих сторон. При общей базе регистрации, наличии единой русско-китайской системы электронной очереди, единого сайта обработки заявок нам удастся добиться скоординированности логистических потоков. времени проезда через границу позволит избежать эффекта “бутылочного горлышка”», — рассказал менеджер КРПК Александр Нехорошков.
По словам специалиста, проект позволит оптимизировать модель грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном переходе «Суйфэньхэ — Пограничный» и повысить его пропускную способность.
Сейчас рядом с действующим МАПП «Пограничный» ведутся работы по реконструкции нового пункта пропуска. По планам ФГКУ Росгранстрой строительство завершится к концу 2025 года.