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Для пересечения российско-китайской границы в Приморье могут ввести электронную очередь

Такое предложение озвучили в Китае представители российской делегации.
Источник: PrimaMedia.ru

Глава Корпорации развития Приморского края Заирбек Юсупов на встрече с мэром Суйфэньхэ Ван Лэй предложил вариант решения проблемы ограниченной пропускной способности пункта пропуска «Пограничный», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального правительства.

Представители российской делегации рассказали иностранным коллегам о проекте единой международной электронной очереди. По словам специалистов корпорации, она позволит решить вопрос длинных очередей на границе, где скапливаются и туристические автобусы, и грузовые машины.

«Мы видим решение проблемы в четкой синхронизации работы ведомств обеих сторон. При общей базе регистрации, наличии единой русско-китайской системы электронной очереди, единого сайта обработки заявок нам удастся добиться скоординированности логистических потоков. времени проезда через границу позволит избежать эффекта “бутылочного горлышка”», — рассказал менеджер КРПК Александр Нехорошков.

По словам специалиста, проект позволит оптимизировать модель грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном переходе «Суйфэньхэ — Пограничный» и повысить его пропускную способность.

Сейчас рядом с действующим МАПП «Пограничный» ведутся работы по реконструкции нового пункта пропуска. По планам ФГКУ Росгранстрой строительство завершится к концу 2025 года.

таможня