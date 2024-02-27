На новокузнецкий комитет ЖКХ обрушился шквал жалоб после поста мэра

«УК Доверие загнало дом на Фестивальной 12 в долги, которые приближаются к 1 миллиону рублей, при этом жители платят, а даже элементарная уборка подъездов не осуществляется. Дом хочет перейти в другую УК, но и в этом Доверие противится. Писали в ГЖИ, и всё тщетно», — пишет новокузнечанка Ольга.