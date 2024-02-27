На новокузнецкий комитет ЖКХ обрушился шквал жалоб после поста мэра

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов выложил запись в телеграм-канале, где сообщил, что на бездействие своих управляющих компаний можно пожаловаться в комитет ЖКХ, администрацию района или написать проблему в чате. Поводом поста мэра стала авария в доме Заводского района, где подъезд заполнился паром из-за халатности сотрудников УК. После этого горожане обрушили на коммунальщиков шквал замечаний и претензий.
«УК Доверие загнало дом на Фестивальной 12 в долги, которые приближаются к 1 миллиону рублей, при этом жители платят, а даже элементарная уборка подъездов не осуществляется. Дом хочет перейти в другую УК, но и в этом Доверие противится. Писали в ГЖИ, и всё тщетно», — пишет новокузнечанка Ольга.
Другая жительница города, Юлия из дома по ул. Буркацкого, 10 жалуется на мышей и неотремонтированный ремонт цоколя, а Татьяна из дома по ул. Клименко 16 — на провалы грунта, с которыми никто ничего не делает. Комитет ЖКХ в ответ на некоторые претензии людей уточнял данные и обещал определить ответственных лиц за халатность.