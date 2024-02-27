Старинный особняк восстановят в Иркутске

— На восстановление комплекса ушло более трёх лет. Началось все с дома академика Окладникова, расположенного на улице Горького, 14. Затем отреставрировали соседние одноэтажные дома. На очереди самое большое здание. На сегодняшний день специалисты приступили к его демонтажу. В первую очередь аккуратно снимаем исторические наличники, которые будут отправлены в реставрационную мастерскую. Затем по бревнышку, все маркируя, отреставрируем все здание. Завершить работы и сдать дом в эксплуатацию планируется к концу этого года, — сказал представитель сообщества частных собственников объектов культурного наследия Владимир Яхимович.