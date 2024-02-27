Старинный особняк восстановят в Иркутске

Он расположен на улице Горького, 12 и является выявленным объектом культурного наследия. Во время реставрации дом будет полностью разобран с маркировкой каждого венца. Специалисты осмотрят все бревна, уберут непригодные для эксплуатации фрагменты, оставят сохранившиеся части. Этот дом является частью исторического комплекса из четырёх зданий. Три из них уже отреставрированы.
Дом был расселен за счет частных средств. Сейчас вокруг него устанавливают пешеходные проходы, огораживают строительную площадку. Идет реставрационный демонтаж наличников, обрешетки. Работы ведут частные собственники по собственной инициативе. Благодаря этому в историческом центре города появился мини-квартал деревянного зодчества.
— На восстановление комплекса ушло более трёх лет. Началось все с дома академика Окладникова, расположенного на улице Горького, 14. Затем отреставрировали соседние одноэтажные дома. На очереди самое большое здание. На сегодняшний день специалисты приступили к его демонтажу. В первую очередь аккуратно снимаем исторические наличники, которые будут отправлены в реставрационную мастерскую. Затем по бревнышку, все маркируя, отреставрируем все здание. Завершить работы и сдать дом в эксплуатацию планируется к концу этого года, — сказал представитель сообщества частных собственников объектов культурного наследия Владимир Яхимович.
Все четыре здания являются объектами культурного наследия. В конце 19 века их возвело семейство Литвинцевых. Кроме жилых помещений, там находилась народная школа при храме. В начале 20 века в усадьбе проживал губернский секретарь Иннокентий Машуков, управляющий почтой и телеграфом.