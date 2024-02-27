Еще два скоростных судна «Метеор-2020» изготовят для Татарстана. Они будут заложены в августе 2024 года. Производством занимается судостроительная корпорация «Ак Барс». Планами с ТАСС поделился глава корпорации Ренат Мистахов.
Ранее, 1 февраля текущего года, для Татарстана были заложены на Зеленодольском заводе имени Горького еще два метеора. Их сдача запланирована в 2025 году.
Два судна уже используются в Татарстане. Один носит имя Михаила Девятаева, другой — Мусы Джалиля. Республика получила их в 2023 году.