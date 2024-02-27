«Малышка-медведица переехала в Могилев». Как сложилась судьба двух медвежат, спасенных в лесу под Витебском

Стало известно, продолжение истории двух медвежат, спасенных лесником на вырубке в Витебском районе. Продолжении истории рассказали в сюжете телерадиокомпании «Витебск».
Ранее стало известно, что витебский лесник нашел и спас двух малышей-медвежат, которых бросила мать-медведица, испугавшись звуков вырубки леса на выделенном участке. Оставленные медвежата замерзали в берлоге и не ели около двух суток, их забрали в зоопарк в Витебске.
Витебские ветеринары установили, что медвежатам всего 1−1,5 месяца от роду. Их состояние стабилизировали и, убедившись в хорошем состоянии здоровья, для медвежат Витебский зоопарк начал искать новое местожительства.
— Пока мы нашли девочку куда пристроить — в зоосад Могилева. И будем в течение года оказывать кураторство, — рассказала Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка.
Таким образом, к сожалению, медвежат разлучили. Малышка-медведица переехала на постоянное место жительства в Могилевский зоосад, где для нее созданы все условия. А ее братик пока останется в Витебском зоопарке.