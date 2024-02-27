«Малышка-медведица переехала в Могилев». Как сложилась судьба двух медвежат, спасенных в лесу под Витебском

Ранее стало известно, что витебский лесник нашел и спас двух малышей-медвежат, которых бросила мать-медведица, испугавшись звуков вырубки леса на выделенном участке. Оставленные медвежата замерзали в берлоге и не ели около двух суток, их забрали в зоопарк в Витебске.