Собянин: К 2030 году в Москве будет более 30 тысяч зарядок для электромобилей

По его словам, в минувшем году столичные специалисты запустили движение регулярного речного транспорта по Москве-реке. К 2030 году количество таких маршрутов увеличится до семи, а суда ежедневно будут совершать порядка 24,3 тысячи поездок.
— Будет начато обновление прогулочного речного флота с заменой дизельных судов на современные электрические, — отметил глава города.
Также Москва будет активно поддерживать столичных производителей электромобилей, чтобы доля такого транспорта к 2030 году выросла с 0,2 до семи процентов. По всему города будут установлены зарядные станции: на улицах, во дворах, вблизи офисных центров. Их число достигнет 30 тысяч, подытожил Сергей Собянин в своем личном блоге.
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