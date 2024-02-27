Собянин: К 2030 году в Москве будет более 30 тысяч зарядок для электромобилей

Также Москва будет активно поддерживать столичных производителей электромобилей, чтобы доля такого транспорта к 2030 году выросла с 0,2 до семи процентов. По всему города будут установлены зарядные станции: на улицах, во дворах, вблизи офисных центров. Их число достигнет 30 тысяч, подытожил Сергей Собянин в своем личном блоге.