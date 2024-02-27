«Я люблю жесть»: зачем фельдшер из Владивостока завела шокирующий блог, на который жалуются в минздрав

Популярность приходит ко всем по-разному. Кто-то для этого изучает алгоритмы социальных сетей, ломает голову над интересным контентом, чтобы привлечь аудиторию, а кто-то попадает под влияние черного пиара. С последним вариантом столкнулась фельдшер из Владивостока Инесса Колпакова. На 25-летнюю девушку обрушилась волна оскорблений. Как уже писала «КП», причиной тому стал ее блог, где медработница публикует всю внутреннюю кухню своей работы: как простые рассказы о тяжелом труде, так и снимки пациентов. Справедливости ради, заметим, некоторые из них действительно могут шокировать.
Подобный контент не остался без внимания: несколько людей пожаловались на блогерскую деятельность девушки в социальных сетях, а затем информация дошла и до краевого минздрава. Но что побудило девушку завести блог? Как она отреагировала на шквал негатива? Корреспондент «Комсомолки» пообщался с Инессой, узнал ее мнение о сложившейся ситуации и планах. Подробности — в материале.
«Меня называли “маленькая реанимация”»
Чем именно блог фельдшера не угодил приморцам? В своих социальных сетях девушка не только рассказывает о своих обязанностях как медработника, но и порой высказывает свое мнение в грубой форме. Но больше всего людям не понравились некоторые публикации, а именно те, на которые запечатлены ее пациенты. Бывают и более шокирующие кадры, например, с окровавленной головой и подписью «Ночи доброй».
Инесса работает в скорой помощи уже 3,5 года, за это время, как говорит она сама, сделала большой скачок в улучшении своих навыков. Когда она только выпустилась с учебы, где даже не было практики, то не знала, как отличить хрипы в легких и в принципе боялась подходить к пациентам:
«Но у меня были замечательные учителя, с которыми я шагнула вперед, теперь ни один вызов меня не пугает. У меня несколько успешных сердечно-легочных реанимаций, я ставлю кубитальные катетеры в наружные яремные вены. В оперативном отделе меня называют “маленькая реанимация”. Диспетчеры знают, что какие-то тяжелые вызовы могут дать мне, и я успешно довезу пациента до больницы».
Девушка не скрывает, что и фильмы смотрит такие, которые вызывают адреналин. Но, стоит отметить, в современном мире это распространено. Робкие девчонки, например, смотрят документалки о жутких преступлениях — и ничего.
«Триллеры, катастрофы — это моя любимая категория фильмов, сопли и слезы не для меня. Я люблю жесть, она у меня на работе и в телевизоре. Не вижу в этом ничего плохого, тем более каких-либо психологических отклонений, у меня крепкая нервная система, которая спокойно все переносит».
Цель — не шокировать
Но Инесса ведет блог не из-за своей любви к ужасам. Таким образом она хочет популяризовать работу в скорой помощи. По ее словам, это важная, интересная, однако к тому же и опасная деятельность, от которой она получает заряд адреналина.
"Мне кажется, все думают, что работа в скорой — это когда просто приехали, таблетку под язык положили и уехали, но это совсем не так. Есть ситуации, которые мне хочется освещать, чтобы люди решили, действительно ли они хотят выбрать этот путь. Чтобы абитуриенты знали, с чем могут столкнуться, были готовы заранее.
Мне пишут люди, которые меняют свое мнение и хотят устроиться в скорую помощь. Среди них и студенты. Например, одна девочка стала медсестрой-анестезисткой. Она сказала, что именно я повлияла на ее решение".
Казнить или помиловать?
Но, как говорилось ранее, из-за своего блога Инесса обрела в своем кругу общения не только понимающих людей, но и ненавистников. Часть приморцев, которым личный блог не понравился, просят уволить девушку.
Сама фельдшер нормально относится к негативным комментариям в ее адрес, воспринимая их как субъективное мнение людей. Но вот вопрос о руководстве для нее оказался больной темой:
«Это, как говорится, туши свет, бросай гранату. Очень хотелось бы, чтобы руководители поддержали мою идею, но этого не произошло. На меня написали служебную записку, якобы я веду себя некорректно по отношению к коллегам и еще множество необоснованных пунктов. Мне сейчас надо написать объяснительную, потом состоится врачебная комиссия, где будет вынесено решение: “казнить нельзя помиловать”, запятую поставьте сами. По этому поводу я работаю с юристами».
Инессе также пришел официальный ответ от краевого минздрава. В ведомстве, по ее словам, не увидели ни одного нарушения в публикациях ее блога. Однако проверка в учреждении продолжится. Отметим, что лица пациентов, которые фигурируют в ее социальных сетях, замазаны.
Родные поддерживают
Но несмотря на неожиданный поток оскорблений, фельдшера поддерживают семья, друзья, коллеги и верные фанаты, которые смотрят ее истории и хвалят за интересную подачу. Как иначе — скандальный блог набрал уже более 32 тысяч подписчиков. И так называемый «черный пиар» только подстегнул популярность. Прекращать быть медийной личностью она не планирует, ведь благодаря блогу, как утверждает сама Инесса, она обретает уверенность в себе:
«Приятно получать тысячу откликов людей, которые считают это крутым и классным. Я долго не могла придумать, чем заняться кроме работы, а ведение социальных сетей избавляет от скуки в свободное время. Плюс, с каждым разом мне становится проще записывать видео, я меньше стесняюсь, пытаюсь как-то подбирать слова, чтобы сделать свои посты лучше и интереснее».
Кстати, наше собеседница также станет гостьей нашей радиостудии. Послушать эфир можно будет утром в понедельник, 4 марта, на волне 90.4 FM. О точном времени мы расскажем позже.