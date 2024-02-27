«Я люблю жесть»: зачем фельдшер из Владивостока завела шокирующий блог, на который жалуются в минздрав

"Мне кажется, все думают, что работа в скорой — это когда просто приехали, таблетку под язык положили и уехали, но это совсем не так. Есть ситуации, которые мне хочется освещать, чтобы люди решили, действительно ли они хотят выбрать этот путь. Чтобы абитуриенты знали, с чем могут столкнуться, были готовы заранее.