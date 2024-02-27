Туроператоры назвали стоимость отдыха «все включено» летом в Анапе

По данным участников туристического рынка, наибольшее количество заявок в сегменте «все включено» в Анапе приходится на самый высокий сезон — июль и август. Кроме того, некоторые туроператоры заявили о появлении нового тренда: роста количества бронирований на сентябрь и октябрь.



Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценил рост спроса на отели «все включено» в Анапе на 40% в сравнении с прошлым годом. Он считает, что на растущий интерес туристов к такому формату отдыха влияет открытие новых пятизвездочных отелей. По его словам, такой отдых особо востребован у семейных туристов с детьми, поскольку «в этом случае у родителей меньше проблем с организацией питания или досуга ребенка». Как отмечают специалисты «Мультитур», Анапа является практически единственным курортом, где отели практикуют бесплатное проживание детей до 12 лет на весь сезон.



Большинство черноморских отелей запустили акцию раннего бронирования до конца марта. Но, как считают в компаниях «Интурист» и «Мультитур», из-за достижения определенного уровня загрузки она может завершиться досрочно.



Отели Анапы, работающие по концепции «все включено», увеличили стоимость размещения в этом году на 15−20% в сравнении с прошлым годом. Эксперты считают, что ближе к сезону цены могут вырасти еще на 10−20%. При раннем бронировании туристы могут сэкономить до 25−30% в сравнении с покупкой тура в высокий сезон.



По данным «Интуриста», пока приостановки продаж в гостиницах «все включено» в Анапе нет. Но средства размещения уже фиксируют сложности с подтверждением номеров повышенной комфортности, семейных и двухкомнатных номеров в отдельных отелях.



По данным туроператоров, средняя стоимость недельного отдыха «все включено» в Анапе на майские праздники в отеле 3* составит 30−35 тыс. руб. на двоих, в отеле 4* — 45−60 тыс. руб., в отеле 5* — от 80 тыс. руб. на двоих без учета дороги.



В июне трехзвездочные отели с функцией «все включено» обойдутся паре на шесть ночей в 50−60 тыс. руб., четырехзвездочные — в 65−85 тыс. руб. (от 100 тыс. руб. — «ультра все включено»). Тур «все включено» в отель 5* будет стоить от 140 тыс. руб., а отель 5* «ультра все включено» — от 220 тыс. руб.



Татьяна Ручкина.