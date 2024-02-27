Жители Иркутской области скорбят из-за смерти мэра Саянска Олега Боровского

«Действительно это был Мэр, которого знала вся область! Справедливый! Неординарный! Болеющий душой за свой город! И любил его всей душой, делал всё, для его процветания и для жителей города! Очень жаль, что так рано уходят Такие важные люди, важные для города и для людей! Светлая память, Олегу Валерьевичу! Его будет помнить вся область!» — пишет Галина Боровых (орфография и пунктуация всех сообщений жителей сохранена).