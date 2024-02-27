Жители Иркутской области скорбят из-за смерти мэра Саянска Олега Боровского

Жители Иркутской области в соцсетях выражают соболезнования из-за смерти мэра Саянска Олега Боровского. Они пишут, что известие о его смерти стало для них шоком.
«Саянск осиротел! Как наш город будет без него… Светлая память!» — написала Людмила Александрова.
«Как жаль! Саянск потерял своего друга», — высказалась Наталья.
«Действительно это был Мэр, которого знала вся область! Справедливый! Неординарный! Болеющий душой за свой город! И любил его всей душой, делал всё, для его процветания и для жителей города! Очень жаль, что так рано уходят Такие важные люди, важные для города и для людей! Светлая память, Олегу Валерьевичу! Его будет помнить вся область!» — пишет Галина Боровых (орфография и пунктуация всех сообщений жителей сохранена).
Пользователи соцсетей выражают соболезнования родным и близким Олега Боровского и всем жителям Саянска, они называют смерть главы города невосполнимой утратой.
Ранее мы сообщали, что мэр Саянска Олег Боровский скоропостижно скончался на 64 году жизни. Трагическую новость сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 27 февраля.