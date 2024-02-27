Синоптики заявили о потеплении на Кубани

«Сегодняшний день не принесет на территорию Кубани больших перемен в погоде. Регион останется под влиянием гребня антициклона, который сдержит процессы образования облаков и не допустит осадков», — отметил Михаил Леус.



В ближайшие два дня на Кубани будет +11…+13°, ветер порывистый, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы. 28 февраля осадков не прогнозируется.



Татьяна Ручкина.