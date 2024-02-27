Кузбассовцы угостят россиян пелбенами с кабаном и «шахтёрским тормозком»

С 1 по 7 марта в «Сириусе» Сочи пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи, который объединит 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров. В кузбасскую делегацию вошли 135 человек (также туда отправились 59 волонтёров). На фестивале участники обсудят актуальные для молодёжи и мира вопросы и поделятся опытом. Также в Сочи организуют выставку субъектов РФ, на которой будет и стенд Кузбасса.