Кузбассовцы угостят россиян пелбенами с кабаном и «шахтёрским тормозком»

2 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи Кузбасс поучаствует в проекте «Главный стол страны», где презентуют аутентичные блюда каждой территории России. Так, кузбассовцы угостят гостей пелбенами с кабаном; маралом с папоротником, лесным ягелем и соусом из мухомора; «шахтёрским тормозком» и трубочкой с копчёной вишней и ягелем.
С 1 по 7 марта в «Сириусе» Сочи пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи, который объединит 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров. В кузбасскую делегацию вошли 135 человек (также туда отправились 59 волонтёров). На фестивале участники обсудят актуальные для молодёжи и мира вопросы и поделятся опытом. Также в Сочи организуют выставку субъектов РФ, на которой будет и стенд Кузбасса.
Недавно кузбасское блюдо тоже попало в поле зрения россиян — шеф-повар одного из караоке баров Новокузнецка Никита Анисимов стал одним из финалистов известного кулинарного шоу «Битвы шефов».