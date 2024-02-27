Число квот на целевое обучение вырастет в Хабаровском крае

В Хабаровском крае заговорили об увеличении числа квот на целевое обучение. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин считает, что такой подход поможет точнее ориентировать вузы на успешное трудоустройство выпускников. Он подписал соответствующее постановление.
После окончания обучения и получения дипломов студенты вузов Хабаровского края сразу получат работу в разных сферах: медицина, строительство, культура и искусство, проектирование и инженерия.
— Каждый год правительство на основе заявок от регионов определяет, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Такие абитуриенты поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, которая его направила, — рассказали в правительстве России.
Квоты сформированы почти по 900 направлениям подготовки. В новом 2024-м учебном году целевыми будут 145 тысяч мест. Это на шесть процентов больше, чем было в прошлом.