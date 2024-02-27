Число квот на целевое обучение вырастет в Хабаровском крае

— Каждый год правительство на основе заявок от регионов определяет, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Такие абитуриенты поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, которая его направила, — рассказали в правительстве России.