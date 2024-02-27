Новый вестибюль построят на станции метро «Домодедовская»

На станции метро «Домодедовская» появится новый вестибюль. Его построят между выходами № 1 и 2−3. Рядом оборудуют дополнительные остановки с навесами от дождя и разворотные площадки для наземного транспорта. Работы планируется завершить в следующем году.
«Станция “Домодедовская” — одна из самых востребованных в московском метро. Здесь также расположен большой пересадочный узел наземного городского транспорта. Благодаря вводу нового вестибюля пересадки станут комфортнее и быстрее. Удобство пассажиров повышаем по поручению Сергея Собянина», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
У пассажиров появится больше вариантов маршрутов, а другие выходы со станции станут свободнее. Пересаживаться с метро на наземный транспорт будет удобнее, пассажиры смогут делать это быстрее на несколько минут.