На Южный Урал поставят новую партию вакцины от опасных заболеваний

«Распределение вакцины от кори, краснухи, паротита (тривакцины) в регионы, в том числе в Челябинскую область, осуществляет Министерство здравоохранения РФ. Поставки осуществляются партиями, первые две партии вакцины уже поступили в регион. Следующая партия ожидается в течение марта 2024 года», — сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Пока в регионе готовы вакцинировать только контактных жителей в очагах инфекции по эпидпоказаниям. С учетом сезонного подъема заболеваемости врачи приглашают южноуральцев на прививку в соответствии с Национальным календарем профилактической вакцинации.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинской области вакцинация от коронавируса отныне будет предусмотрена только для отдельной категории населения.