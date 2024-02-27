На Южный Урал поставят новую партию вакцины от опасных заболеваний

«Распределение вакцины от кори, краснухи, паротита (тривакцины) в регионы, в том числе в Челябинскую область, осуществляет Министерство здравоохранения РФ. Поставки осуществляются партиями, первые две партии вакцины уже поступили в регион. Следующая партия ожидается в течение марта 2024 года», — сообщили в пресс-службе минздрава региона.