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На Южный Урал поставят новую партию вакцины от опасных заболеваний

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля, ФедералПресс. В Челябинскую область в марте этого года поступит третья партия вакцины от кори, краснухи и паротита.

«Распределение вакцины от кори, краснухи, паротита (тривакцины) в регионы, в том числе в Челябинскую область, осуществляет Министерство здравоохранения РФ. Поставки осуществляются партиями, первые две партии вакцины уже поступили в регион. Следующая партия ожидается в течение марта 2024 года», — сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Пока в регионе готовы вакцинировать только контактных жителей в очагах инфекции по эпидпоказаниям. С учетом сезонного подъема заболеваемости врачи приглашают южноуральцев на прививку в соответствии с Национальным календарем профилактической вакцинации.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинской области вакцинация от коронавируса отныне будет предусмотрена только для отдельной категории населения.

здоровье