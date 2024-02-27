Подарили военный трофей: что произошло после концерта Олега Газманова в Самаре 25 февраля 2024 года

В воскресенье Самарская филармония была переполнена — там проходил концерт звезды российской эстрады Олега Газманова. В этом году певец празднует 55-летие своего творческого пути. Рассказываем, что произошло после концерта Олега Газманова в Самаре 25 февраля 2024 года.
Концерт с «Искорками»
Газманов вышел на сцену филармонии в брюках и футболке цвета хаки. Более двух часов он пел вживую. Помогали ему, помимо группы «Эскадрон», юные артисты из самарского коллектива «Искорки». Они исполнили вместе со звездой песню «Вперед, Россия!».
Певец выступил вместе с юными артистами из самарского коллектива «Искорки» / Фото: Елена Черноталова.
После выступления самарцы отметили необычную атмосферу на концерте Газманова.
— Невероятная энергетика и масса эмоций на концерте Олега Газманова в Самаре! — написал поклонник Николай.
Необычный подарок
В день концерта певец выложил небольшое видео, в котором он едет по Самаре. Он спросил горожан, какую бы они хотели услышать песню на его концерте.
А уже сегодня из номера гостиницы в Саратове Газманов записал благодарственное видео для своих поклонников. Он горячо поблагодарил Самару за горячий прием, а также показал, что ему подарили на концерте самарские военные.
— Спасибо, Самара! За то, что вы так круто меня принимали, за аплодисменты, за переполненный зал и особенно за этот подарок от наших воинов, — сказал Олег Газманов.
А подарком оказался военный трофей — корпус от гранатомета. На нем было написано: «Привет Олегу Газманову от разведчиков 2-й Гв. Армии. Авдеевское направление».