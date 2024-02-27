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В Прокопьевске установят обстоятельства ДТП, в котором погиб человек

Утром в посёлке Спиченково произошло ДТП с автобусом.

По данным полиции Кузбасса, около 8 утра в посёлке Спиченково Прокопьевского округа произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Тойоты Короллы Филдер» обгонял машину на ул. Авиационной и не убедился в безопасности манёвра. В результате он столкнулся со встречным автобусом «Ютонг». На момент автоаварии пассажиров в нём не было.

Водитель легковушки скончался на месте, а 50-летний водитель автобуса получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.