В Прокопьевске установят обстоятельства ДТП, в котором погиб человек

По предварительным данным, 37-летний водитель «Тойоты Короллы Филдер» обгонял машину на ул. Авиационной и не убедился в безопасности манёвра. В результате он столкнулся со встречным автобусом «Ютонг». На момент автоаварии пассажиров в нём не было.