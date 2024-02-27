В Прокопьевске установят обстоятельства ДТП, в котором погиб человек

По данным полиции Кузбасса, около 8 утра в посёлке Спиченково Прокопьевского округа произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
По предварительным данным, 37-летний водитель «Тойоты Короллы Филдер» обгонял машину на ул. Авиационной и не убедился в безопасности манёвра. В результате он столкнулся со встречным автобусом «Ютонг». На момент автоаварии пассажиров в нём не было.
Водитель легковушки скончался на месте, а 50-летний водитель автобуса получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.