Мисс Европа из Татарстана поделилась впечатлениями после победы

«До сих пор в таком шоке. Я до последнего не ожидала. Даже заплакала на сцене. Для меня это было очень волнительно. Большой сюрприз… Очень много пишут уже в социальные сети. Не знаю, как находят. Кто-то пишет позитивные комментарии, кто-то негативные», — рассказала победительница в разговоре с журналистом KazanFirst.