Мисс Европа из Татарстана поделилась впечатлениями после победы

Мисс Европа из Татарстана Роза Гадиева поделилась своими впечатлениями после победы. Она рассказала, что уже столкнулась с хейтом.
«До сих пор в таком шоке. Я до последнего не ожидала. Даже заплакала на сцене. Для меня это было очень волнительно. Большой сюрприз… Очень много пишут уже в социальные сети. Не знаю, как находят. Кто-то пишет позитивные комментарии, кто-то негативные», — рассказала победительница в разговоре с журналистом KazanFirst.
Как отмечает Роза Гадиева, это не первая ее победа, но это не значит, что она рядовая. Причина, по которой она участвует в конкурсах — возможность развиваться и сотрудничать с коммерческими брендами.
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