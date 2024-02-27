Мемориальную доску в честь Марата Садыкова откроют в Казани

«В 2008—2018 гг. главным врачом городской клинической больницы № 7 Казани работал заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук, министр здравоохранения РТ в 2018—2023 гг. Марат Наилевич Садыков», — будет написано на мемориальной доске на русском и татарском языках.