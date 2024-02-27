Мемориальную доску в честь Марата Садыкова откроют в Казани

В Казани увековечат память заслуженного врача Татарстана Марата Садыкова. Мемориальная доска появится на фасаде здания городской клинической больницы № 7. Соответствующее постановление Кабмина республики опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.
«В 2008—2018 гг. главным врачом городской клинической больницы № 7 Казани работал заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук, министр здравоохранения РТ в 2018—2023 гг. Марат Наилевич Садыков», — будет написано на мемориальной доске на русском и татарском языках.
Марат Садыков ушел из жизни 29 января 2023 года. Указом президента России Владимира Путина за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу посмертно удостоен ордена Пирогова.