15,4 тысячи жителей Ростовской области заболели ОРВИ за неделю

В Ростовской области с 19 по 25 февраля зарегистрировали 15,4 тысячи случаев ОРВИ, это на 20,4% меньше, чем было неделей ранее. Соответствующую информацию опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
— Удельный вес детей до 14 лет среди всех заболевших составил 49,6%, — говорится в сообщении.
Также за семь прошедших дней стали фиксировать меньше случаев гриппа — недельный показатель снизился на 50,2%. Все заболевшие не были привиты.
Специалисты просят жителей не Дона не поддаваться обманчивому теплу. В конце февраля все еще нужно правильно и тепло одеваться, чтобы не заболеть.
Также от респираторных инфекции помогут защититься простые правила: следует придерживаться здорового образа жизни, чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и регулярно проводить влажную уборку помещений.
Если вы общаетесь с заболевшим человеком, следует носить маски. Если у вас начнет подниматься температура, появятся кашель, насморк, боль в горле и в мышцах, необходимо обратиться к врачу.