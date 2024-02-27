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15,4 тысячи жителей Ростовской области заболели ОРВИ за неделю

Недельная заболеваемость ОРВИ в Ростовской области снизилась на 20,4%
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 19 по 25 февраля зарегистрировали 15,4 тысячи случаев ОРВИ, это на 20,4% меньше, чем было неделей ранее. Соответствующую информацию опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

— Удельный вес детей до 14 лет среди всех заболевших составил 49,6%, — говорится в сообщении.

Также за семь прошедших дней стали фиксировать меньше случаев гриппа — недельный показатель снизился на 50,2%. Все заболевшие не были привиты.

Специалисты просят жителей не Дона не поддаваться обманчивому теплу. В конце февраля все еще нужно правильно и тепло одеваться, чтобы не заболеть.

Также от респираторных инфекции помогут защититься простые правила: следует придерживаться здорового образа жизни, чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и регулярно проводить влажную уборку помещений.

Если вы общаетесь с заболевшим человеком, следует носить маски. Если у вас начнет подниматься температура, появятся кашель, насморк, боль в горле и в мышцах, необходимо обратиться к врачу.

здоровье
медицина