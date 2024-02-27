Февраль прибавил себе день, чтобы поморозить нас ещё

Февраль на исходе, 28 число — последний день зимы, но в этом году месяц прибавил себе денечек, чтобы напоследок поморозить нас еще. Никак не уступает весне!.
Так, самые сильные морозы 28 февраля, в среду, остаются в селе имени Полины Осипенко, ночью там −27…-29, днем −6…-8, в Комсомольске-на-Амуре ночью −25…-27, днем −5…-7 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. На всей территории Хабаровского края в этот день без осадков, ветер стихнет. В Николаевске-на-Амуре в темное время те же −25…-27, днем −8…-10 градусов, в Охотске ночной фон температур такой же, а вот днем холоднее −14…-16 градусов.
В Чегдомыне и Троицком на рассвете −23…-25, днем −6…-8 градусов. В Чумикане ночной фон температур −20…-22, днем никак не лучше −12…-14 градусов, в Аяне ночью −19…-21 днем −10…-12. В Советской Гавани ночной фон температур −19…-21 градус, а днем всего −4…-6 градусов. Совсем неплохо!.
В Хабаровске ночи еще довольно холодные, в среду столбик термометра опустится до отметки в −20…-22 градуса, в послеобеденное время поднимется до −6…-8. На юге немного теплее, но совсем немного. Ночью в Вяземском −18…-20 градусов, днем −2…-4, в Бикине такой же ночной фон температур, а вот днем 0…-2.
И как бы ни злился февраль, днем в воздухе уже явственно пахнет весной.