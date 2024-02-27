Февраль прибавил себе день, чтобы поморозить нас ещё

Так, самые сильные морозы 28 февраля, в среду, остаются в селе имени Полины Осипенко, ночью там −27…-29, днем −6…-8, в Комсомольске-на-Амуре ночью −25…-27, днем −5…-7 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. На всей территории Хабаровского края в этот день без осадков, ветер стихнет. В Николаевске-на-Амуре в темное время те же −25…-27, днем −8…-10 градусов, в Охотске ночной фон температур такой же, а вот днем холоднее −14…-16 градусов.