Крым в надежде на стабильность: отельеры строят осторожные планы на курортный сезон-2024

— У кого как сложилось. Некоторые говорят, что 2022 год был самым низким по загрузке, некоторые вспоминают про 2023-й, который был хуже. Я могу сказать по нашей группе — у нас самый негатив по продажам был в 2022 году, а в 2023 мы увеличили объем продаж. В этом сезоне прогнозируем рост, — пояснил «КП» — Крым’президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов. — Но если сравнивать с 2021-м годом, то в 2022-м мы упали в пять раз. То есть поток восстанавливается, но очень медленно — это все, что я могу сказать. Сдержанный оптимизм на этот сезон у отельеров есть. Все поставили себе планы по росту продаж на 5−7%, но рынок стремительно меняется — туристы выбирают крупные комплексы с развитой инфраструктурой, чтобы меньше покидать территорию отеля и иметь гарантии безопасности. В «Ялте-Интурист», например, на входе теперь дежурит охрана с собакой, натренированной на поиск взрывчатки. — Мы все находимся в таком подвешенном состоянии в том смысле, что если произойдет какой-то негативный инцидент, то все эти брони на лето превратятся в ничто. Есть какие-то минимальные оплаты, но сейчас рынок уже принимает и 10% предоплаты на летнюю бронь. Есть объекты, которые принимают бронь без предоплаты, — уточнил Пылов. — У нас, например, резко сократился ассортимент продаваемых объектов. Некоторые не продаются, несмотря на то, что они открыты. Есть те, что бронируют намного лучше, чем раньше, но таких мало. У нас условно с 250 объектов, которые были в ассортименте, осталось 50. Мелкие отели, средства размещения без инфраструктуры, с не очень активным маркетингом начинают проседать относительно успешных объектов.