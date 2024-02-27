Крым в надежде на стабильность: отельеры строят осторожные планы на курортный сезон-2024

Крымский туристический бизнес с осторожным оптимизмом делает прогнозы на курортный сезон. Последние 10 лет рынок вынужденно приспосабливается к новым условиям — в начале была только Керченская переправа, потом ждали Крымский мост и трассу «Таврида», открыли новый аэропорт, но тут пришел ковид. А потом воздушную гавань закрыли из соображений безопасности. И вот уже третий год туристический сектор живет в условиях кризиса — гостя надо убедить, что лучше отдыхать в Крыму, несмотря ни на что.
ПЛАНЫ НА РОСТ.
— У кого как сложилось. Некоторые говорят, что 2022 год был самым низким по загрузке, некоторые вспоминают про 2023-й, который был хуже. Я могу сказать по нашей группе — у нас самый негатив по продажам был в 2022 году, а в 2023 мы увеличили объем продаж. В этом сезоне прогнозируем рост, — пояснил «КП» — Крым’президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов. — Но если сравнивать с 2021-м годом, то в 2022-м мы упали в пять раз. То есть поток восстанавливается, но очень медленно — это все, что я могу сказать. Сдержанный оптимизм на этот сезон у отельеров есть. Все поставили себе планы по росту продаж на 5−7%, но рынок стремительно меняется — туристы выбирают крупные комплексы с развитой инфраструктурой, чтобы меньше покидать территорию отеля и иметь гарантии безопасности. В «Ялте-Интурист», например, на входе теперь дежурит охрана с собакой, натренированной на поиск взрывчатки. — Мы все находимся в таком подвешенном состоянии в том смысле, что если произойдет какой-то негативный инцидент, то все эти брони на лето превратятся в ничто. Есть какие-то минимальные оплаты, но сейчас рынок уже принимает и 10% предоплаты на летнюю бронь. Есть объекты, которые принимают бронь без предоплаты, — уточнил Пылов. — У нас, например, резко сократился ассортимент продаваемых объектов. Некоторые не продаются, несмотря на то, что они открыты. Есть те, что бронируют намного лучше, чем раньше, но таких мало. У нас условно с 250 объектов, которые были в ассортименте, осталось 50. Мелкие отели, средства размещения без инфраструктуры, с не очень активным маркетингом начинают проседать относительно успешных объектов.
ЧТО С ЦЕНАМИ.
Самый главный вопрос, который интересует туристов после безопасности, это уровень цен. Прошлым летом разрыв в 25−30% с соседним Краснодарским краем добавлял сил и выдержки отстоять очередь на досмотр Крымского моста. Остается ли этот люфт конкурентного преимущества этим летом, сказать сложно — большинство отелей пользуются динамическим ценообразованием. И чем выше спрос, тем выше цена. — Продажи лета растут, и слава Богу. В нашем случае покупаются более дорогие категории номеров. Это значит, что гости, которые два года ждали восстановления работы аэропорта, поняли, что самолеты не полетят. А Крым их ждет уже с выстроенной логистикой, с сервисом. Поэтому продажи растут, и мы надеемся, что сезон будет в этом году, — подчеркнула региональный руководитель управляющей гостиничной компании «Юпро Групп» Екатерина Мильчинская. — Темп у нас + 3%. Это не высоко, но больше денег. Потому что бронь на боле дорогие номера. Сейчас туристы бронируют отдых в июне и первой половине июля. В самый пик сезона пока заглядывают слабо, что отражается на ценах. Так, стандартный номер в июне будет стоить 10 500 рублей, в июле — уже 15 тысяч, а в августе — пока 17 500 рублей в сутки. Президентский люкс в эти же периоды обойдется в 75 тысяч и 80 тысяч соответственно. Свободных люксов на лето практически не осталось. — У нас есть практика, так делают немногие объекты Крыма — для москвичей и питерцев, которые едут на своем транспорте, оплачиваем ночевку в одном из отелей Ростова. Это транзитная ночь в отеле с парковкой и завтраком. Все расходы мы берем на себя, — отметила управляющая. — Гости, прибывающие на поезде, сначала бронируют билеты, потом отель, а уже после пишут заявление на отпуск на эти даты.
УДАРИМ АВТОПРОБЕГОМ.
— Накануне на заседании совета центра кластерного развития рассматривали заявки предпринимателей. Очень много было сельских отелей, которые раньше не знали о мерах поддержки. Это свидетельствует о том, что люди «бьют копытом», ищут для себя возможности, — подчеркивает полпред Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) в Крыму Анатолий Тарасенко. — Более того, сейчас коллеги отправляются рекламировать свои объекты в Москву, участвуют в разных автопробегах в ближайших регионах. Если в прошлый и позапрошлый год это было из разряда «будь что будет», то сейчас уже люди понимают, что через забор у соседа есть туристы, а у другого третий год замок на воротах. И если он в этом году не откроется, то ему нужно выставлять объект на продажу. Или реконструировать, или трубы размораживать, как у некоторых. Ситуация на рынке разная, и она зависит от предприимчивости отельеров. Кто-то делает акции для жителей российского юга, привлекая гостей из Ставрополья и Краснодарского края, кто-то проводит выставки и конкурсы, кто-то участвует в тендерах по госпрограммам оздоровления целевых групп.
— Множество госконтрактов, которые дают небольшие деньги, но это поддерживает объект на плаву. А к лету часть номеров поступает в свободную продажу по более высокой стоимости. Все это поддерживает «огонь мартеновской печи», а иначе не получится, — уверен Тарасенко. — У людей не опускаются руки, гости могут жить в одном отеле и пользоваться СПА-комплексом другого, получить экскурсию в подарок. Кто выстроил свою работу, может пережить этот кризис стабильно. Я не говорю, что здорово или хорошо, но стабильно. В мире сейчас происходят такие процессы, что нужно понимать — мы не на первом месте приоритетов.
СПРАВКА «КП».
В 2023 году Крым принял 5,2 миллиона туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. Прогнозы Российского союза туриндустрии, основанные на данных раннего бронирования, на этот год составляют 50% роста. Но при условии привлекательных цен и спокойного информационного фона.