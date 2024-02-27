Гастроли Амурского камерного хора «Возрождение» пройдут в Хабаровске

8 марта Амурский камерный хор «Возрождение» представит один самых необычных и экспериментальных проектов — музыкальную сказку Владимира Высоцкого по мотивам произведения Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес» (12+). Прозвучат стихотворные строки и мелодии гениального Владимира Семенович, который больше 3 лет своей жизни посвятил работе над детской сказкой, которая в итоге вышла за рамки детской сказки.