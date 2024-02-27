Гастроли Амурского камерного хора «Возрождение» пройдут в Хабаровске

7 и 8 марта в Хабаровской филармонии состоятся концерты Амурского камерного хора «Возрождение» (6+). Коллектив представит две яркие музыкальные программы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Хабаровской краевой филармонии.
Амурский камерный хор «Возрождение» был основан в 1979 году, является лауреатом международных хоровых конкурсов в Праге (Чехия, 2008), в г. Шаосинь (КНР, 2010), в Вене (Австрия, 2012), а также Международного хорового фестиваля-конкурса «Поющий мир» в Санкт-Петербурге (2014). В репертуаре хора русская духовная и светская хоровая музыка, народные песни, сочинения современных авторов.
Это выдающееся сочинение было создано в 1996 году под впечатлением стиля музыки Астора Пьяццоллы — Танго нуэво ("новое танго Искусно переплетая традиционное католическое богослужение со стилистическими особенностями танго, Мартин Палмери создал уникальное произведение искусства.
Также в программе музыкального вечера прозвучат известные и редко звучащие танго-композиции АстораПьяццоллы: «AdiosNonino», «Libertango», Preparense, «Otonoporteno» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе» и многие другие.
8 марта Амурский камерный хор «Возрождение» представит один самых необычных и экспериментальных проектов — музыкальную сказку Владимира Высоцкого по мотивам произведения Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес» (12+). Прозвучат стихотворные строки и мелодии гениального Владимира Семенович, который больше 3 лет своей жизни посвятил работе над детской сказкой, которая в итоге вышла за рамки детской сказки.
Концерты участвуют в программе «Пушкинская карта».