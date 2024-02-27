Срок ожидания ЭКО в Новосибирской области сократился в 4 раза

Власти Новосибирской области заявили об увеличении доступности репродуктивных технологий для жителей региона в 4 раза. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По данным областного Минздрава, за пять лет время ожидания программы ЭКО для новосибирцев сократилось с одного года до трёх месяцев. С 2018 года благодаря этой технологии в области появились на свет 1136 детей.
Как сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, работа по повышениюю рождаемости с применением вспомогательных репродуктивных технологий в рамках ОМС на территории региона ведется с 2014 года. При этом количество проведённых процедур ЭКО увеличилось с 524 в 2016 году до 1557 — в 2023-ем.
Помощь жителям региона стала доступнее, в том числе, после введения в эксплуатацию областного перинатального центра в 2020 году.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске почти 38 тысяч родителей начали получать пособие по уходу за детьми в 2023 году.