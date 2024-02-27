Мэрия Новосибирска: из-за аварии остались без отопления две крупные клиники

На улице Немировича-Данченко был обнаружен дефект на магистральной теплотрассе диаметром 400 мм. Как результат, в 10 утра 27 февраля подача теплоносителя на этом участке была остановлена для проведения аварийных работ. Это повлекло за собой отключение теплоснабжения Новосибирской областной больницы и Федерального центра нейрохирургии, а также еще 20 абонентов.