Мэрия Новосибирска: из-за аварии остались без отопления две крупные клиники

Новосибирскую облбольницу и центр нейрохирургии отключили от тепла. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
На улице Немировича-Данченко был обнаружен дефект на магистральной теплотрассе диаметром 400 мм. Как результат, в 10 утра 27 февраля подача теплоносителя на этом участке была остановлена для проведения аварийных работ. Это повлекло за собой отключение теплоснабжения Новосибирской областной больницы и Федерального центра нейрохирургии, а также еще 20 абонентов.
По информации главы городского департамента Дмитрия Перязева ожидается, что теплоснабжение медучреждений будет возобновлено к 14 часам, а полное восстановление отопления в зоне отключения произойдет только к 28 февраля.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске прогнозируют потепление до −2 градусов на текущей рабочей неделе.