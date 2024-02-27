В Озерск приедет знаменитая фигуристка Слуцкая

«К нам приезжает знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая. Чемпионка мира и призер Олимпийских игр вместе с озерскими спортсменами дадут старт событиям Года здоровья», — сообщил глава города Евгений Щербаков.
2 марта на арене ждут гостей к 10:30 — запланирован свободный прокат на полтора часа. После этого состоится торжественное открытие спортивного дня. Затем мастерство фигурного катания покажут местные юные спортсмены.
В 15:00 звезда российского спорта Слуцкая проведет мастер-класс для воспитанников местной школы. Каждый сможет получить автограф. Для гостей мероприятия вход бесплатный.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинск на Спартакиаду-2024 по зимним видам спорта приехала шестикратная абсолютная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова.