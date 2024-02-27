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В Озерск приедет знаменитая фигуристка Слуцкая

ОЗЕРСК, 27 февраля, ФедералПресс. В Озерск 2 марта приедет российская фигуристка Ирина Слуцкая. Спортсменка поучаствует в открытии мероприятий Года здоровья и проведет мастер-класс для воспитанников школы фигурного катания в городе.
Источник: РИА "Новости"

«К нам приезжает знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая. Чемпионка мира и призер Олимпийских игр вместе с озерскими спортсменами дадут старт событиям Года здоровья», — сообщил глава города Евгений Щербаков.

2 марта на арене ждут гостей к 10:30 — запланирован свободный прокат на полтора часа. После этого состоится торжественное открытие спортивного дня. Затем мастерство фигурного катания покажут местные юные спортсмены.

В 15:00 звезда российского спорта Слуцкая проведет мастер-класс для воспитанников местной школы. Каждый сможет получить автограф. Для гостей мероприятия вход бесплатный.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинск на Спартакиаду-2024 по зимним видам спорта приехала шестикратная абсолютная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова.

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