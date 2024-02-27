В Озерск приедет знаменитая фигуристка Слуцкая

ОЗЕРСК, 27 февраля, ФедералПресс. В Озерск 2 марта приедет российская фигуристка Ирина Слуцкая. Спортсменка поучаствует в открытии мероприятий Года здоровья и проведет мастер-класс для воспитанников школы фигурного катания в городе.