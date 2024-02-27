Омичи смогут бесплатно ездить на автобусах за участие в выборах

Омичам, принявшим участие в президентских выборах, будут давать льготные талоны на бесплатный проезд на муниципальном транспорте. Соответствующий документ разместили на сайте мэрии.
Льготу будут давать гражданам, которые явятся на избирательные участки в период с 15 по 17 марта 2024 года.
Омичи в возрасте с 18 до 24 лет получат 8 талонов, от 24 лет — 6 талонов.
Расходы на талоны возьмет на себя городская казна.
Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте в Омске не повышали с 2019 года.