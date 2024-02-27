Глава Новосибирска потребовал убрать снег с остановок

На прошлой неделе на улицы Новосибирска выезжали до 550 коммунальных машин. Всего было убрано около 170 тысяч кубометров снега, около 100 тысяч увезли на снегоотвалы. Магистральные дороги удалось очистить на 80%, тротуары и улицы районного значения — на 70%.