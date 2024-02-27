На новосибирского блогера написали донос из-за попытки закрыть бар «Элтон»

«Здравствуйте, дорогая Екатерина. Очень бы хотелось обратить внимание на одного персонажа под названием Влад Пушкин, именующего себя будущим мэром города. Мало того, что он лицемер, который является участником запрещенной экстремистской организации ЛГБТ*, он еще и ведет маргинальный образ жизни, ходя по всяким барам, в том числе и в тот бар, на который он вам доложил. И это был не просто поход с целью разведать обстановку, а скорее найти себе партнера для разврата. Пушкин употребляет алкоголь на камеру и показывает все в общем доступе. За кадром, возможно, употребляет наркотики. Так что если собираетесь закрыть бар, то закройте и этого молодого человека, потому что в нашей России не нужны такие мэры. И больше всего обидно, что пока на СВО погибают наши бравые войны, Влад Пушкин вытворяет все вот это», — написал Павел Мизулиной в Telegram-боте.



Как ранее писал Сиб.фм, один из учредителей «Элтона» Денис Шилов рассказал, что после истории в Красноярске, формат работы новосибирского клуба хотели пересмотреть.