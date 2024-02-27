Колонна комплексов «Ярс» совершила марш в Подмосковье для подготовки к параду Победы

В ведомстве уточнили, что в ходе приготовления к военному параду на Красной площади в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с экипажами парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). «После приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме пусковых установок ПГРК “Ярс” в колонне комиссией командования РВСН и Владимирского ракетного объединения было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду», — сообщили в Минобороны.