Колонна комплексов «Ярс» совершила марш в Подмосковье для подготовки к параду Победы

«В рамках подготовки к военному параду на Красной площади механизированная колонна автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса “Ярс” совершила марш из пункта постоянной дислокации в Ивановской области в подмосковное Алабино», — говорится в сообщении.
В Минобороны России отметили, что 400-километровый маршрут пролегал по транспортным магистралям трех областей — Ивановской, Владимирской, Московской, а также по федеральной трассе М7 и Московской кольцевой автомобильной дороге.
В ведомстве уточнили, что в ходе приготовления к военному параду на Красной площади в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с экипажами парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). «После приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме пусковых установок ПГРК “Ярс” в колонне комиссией командования РВСН и Владимирского ракетного объединения было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду», — сообщили в Минобороны.
Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военных парадах на Красной площади в Москве с 2008 года.
PC-24 «Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан коллективом Московского института теплотехники под руководством генконструктора Юрия Соломонова.